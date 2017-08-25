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25.08.2017 17:56

В 2017 году Nar значительно увеличил охват сети в регионах

С целью обеспечения абонентов услугами удобной и бесперебойной мобильной связи и интернета, Nar успешно продолжает процесс установки новых базовых станций на территории страны. Чтобы удовлетворить растущие потребности абонентов, проживающих в различных регионах Азербайджана, в использовании мобильных услуг, в 2017 году оператором были осуществлены работы по установке 194 новых станций поколения 3G. Так, начиная с января этого года, были установлены и предоставлены для использования абонентами новые станции на территориях таких районов страны, как Билясувар, Дашкясан, Физули, Габала, Гянджа, Гёранбой, Гёйгёль, Губа, Гусар, Гаджигабул, Имишли, Исмаиллы, Джалилабад, Хачмаз, Хызы, Кюрдямир, Лянкяран, Саатлы, Сабирабад, Сальян, Шеки, Шамахы, Шабран, Сиазань и Товуз.

Нужно отметить, что Nar также продолжает увеличивать охват своей сети и на освобожденных от оккупации территориях. Так, несколько месяцев назад оператор объявил об установке и сдаче в эксплуатацию базовой станции, которая будет обслуживать село Джоджуг Марджанлы Джабраилского района. Отныне, абоненты Nar могут пользоваться всеми преимуществами услуг 3G и 2G на данных территориях. Оставаясь верным принцу предоставления клиентам высококачественных услуг по самым выгодным ценам, оператор планирует продолжить работы направленные на усиление своей сети.

Сегодня, Nar предоставляет своим абонентам услуги самого высокого качества, благодаря обширной сети, охватывающей 93% территории страны и состоящей из более 6000 базовых станций. Более подробную информацию о сети и базовых станциях мобильного оператора Nar, можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Созданная впоследствии торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим своим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]