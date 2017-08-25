Иракский духовный лидер призвал врачей помочь беженцам из окруженного города Талль-Афар

Духовный лидер шиитского большинства Ирака великий аятолла Али Систани призвал врачей страны отправиться на помощь людям, бегущим из города Талль-Афар, захваченного террористами группировки "Исламское государство", сообщило в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

А.Систани призвал медиков "лечить раненых и относиться к этому, как к гуманитарному, национальному и религиозному долгу".

Согласно данным правительственных сил Ирака, окруживших Талль-Афар и отрезавших террористов от внешних источников снабжения, около 10 тыс. мирных жителей все еще находятся в пределах города. Для их вывода из захваченного города были созданы коридоры безопасности.

Ранее сообщалось, что в городе действуют еще около 2 тыс. террористов, однако иракские власти считают, что вскоре смогут освободить город.

Операция по освобождению Талль-Афара началась ранее в августе.