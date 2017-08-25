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Дальнее зарубежье 25.08.2017 19:05

Иракский духовный лидер призвал врачей помочь беженцам из окруженного города Талль-Афар

Духовный лидер шиитского большинства Ирака великий аятолла Али Систани призвал врачей страны отправиться на помощь людям, бегущим из города Талль-Афар, захваченного террористами группировки "Исламское государство", сообщило в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

А.Систани призвал медиков "лечить раненых и относиться к этому, как к гуманитарному, национальному и религиозному долгу".

Согласно данным правительственных сил Ирака, окруживших Талль-Афар и отрезавших террористов от внешних источников снабжения, около 10 тыс. мирных жителей все еще находятся в пределах города. Для их вывода из захваченного города были созданы коридоры безопасности.

Ранее сообщалось, что в городе действуют еще около 2 тыс. террористов, однако иракские власти считают, что вскоре смогут освободить город.

Операция по освобождению Талль-Афара началась ранее в августе.

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Тэги: ИРАК, ДУХОВЕНСТВО, ВРАЧИ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]