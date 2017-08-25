Иракский духовный лидер призвал врачей помочь беженцам из окруженного города Талль-Афар

Духовный лидер шиитского большинства Ирака великий аятолла Али Систани призвал врачей страны отправиться на помощь людям, бегущим из города Талль-Афар, захваченного террористами группировки "Исламское государство", сообщило в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.
А.Систани призвал медиков "лечить раненых и относиться к этому, как к гуманитарному, национальному и религиозному долгу".
Согласно данным правительственных сил Ирака, окруживших Талль-Афар и отрезавших террористов от внешних источников снабжения, около 10 тыс. мирных жителей все еще находятся в пределах города. Для их вывода из захваченного города были созданы коридоры безопасности.
Ранее сообщалось, что в городе действуют еще около 2 тыс. террористов, однако иракские власти считают, что вскоре смогут освободить город.
Операция по освобождению Талль-Афара началась ранее в августе.
Азербайджанский посол вручил верительные грамоты президенту Суринама
Информагентство «Туран» приостанавливает деятельность в связи с задержанием директора
Баку призвал Ереван приступить к детальным переговорам по карабахскому конфликту
Клиенты Агролизинг получили льготы на 155 млн манатов
Азербайджан через Торговый дом в Беларуси экспортировал 84 т плодоовощной продукции
Директор ИА «Туран» арестован на 3 месяца
Спрос на куриные крылья в США подстегнул рост цен до рекорда
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство Самухского района
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В 2017 году Nar значительно увеличил охват сети в регионах
Nar Home TV предлагает выгодные кампании
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на сентябрь 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»