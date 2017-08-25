Путин обсудил социально-экономические вопросы с членами своей администрации и правительства - Кремль

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами администрации и экономического блока правительства, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
"На совещании обсуждались актуальные вопросы социально-экономической повестки дня", - сообщили в пресс-службе.
В совещании приняли участие глава администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин и глава Минфина Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.
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