Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0067 RUR   0.0288 GBR   2.1789 TRY   0.4879

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.41 Brent   52.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 33° Завтра 22° 29° 27 Авг 21° 30° 28 Авг 23° 32°

СНГ 25.08.2017 19:19

Путин обсудил социально-экономические вопросы с членами своей администрации и правительства - Кремль

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами администрации и экономического блока правительства, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"На совещании обсуждались актуальные вопросы социально-экономической повестки дня", - сообщили в пресс-службе.

В совещании приняли участие глава администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин и глава Минфина Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СОВЕЩАНИЕ


Похожие новости


Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ Путин в среду в Сочи проведет переговоры с премьером Израиля - Кремль Путин наградил орденами и медалями нескольких иностранцев Ведомственные инструкции не должны ставиться выше закона - Путин Путин считает, что организаторы "групп смерти" в интернете фактически являются убийцами Путин заявил, что подумает, баллотироваться ли на пост президента РФ на следующий срок

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]