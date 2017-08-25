Премьером Киргизии назначен глава администрации президента Исаков

Руководитель аппарата президента Киргизии Сапар Исаков утвержден парламентом Киргизии премьер-министром республики.
Как передает корреспондент "Интерфакса", депутаты парламента Киргизии в пятницу на внеочередной сессии утвердили С.Исакова на пост главы правительства.
"Я буду 28-м премьер-министром Киргизии", - отметил С.Исаков, отвечая на вопросы депутатов.
Эксперты в Киргизии отмечают, что правительство в республике, которая 31 августа будет отмечать 26 лет независимости, меняются практически ежегодно, иногда два раза в год.
Кандидатура С.Исакова была выдвинута в пятницу коалицией парламентского большинства в составе фракций Социал-демократической партии (СДПК) "Кыргызстан" и "Бир Бол" (Быть вместе).
Бывший премьер Сооронбай Жээнбеков в минувший вторник покинул свой пост после регистрации кандидатом в президенты Киргизии. Инициатива о выдвижении его кандидатуры принадлежит фракции пропрезидентской СДПК.
C.Исакову 40 лет. В марте он был назначен руководителем аппарата президента Киргизии, входит в близкое окружение киргизского лидера Алмазбека Атамбаева.
С.Исаков начал свою карьеру в 2003 году в МИД Киргизии. В 2007-2009 годах руководил международным отделом в правительстве, в 2010-2017 годах возглавляя отдел внешней политики аппарата президента. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.
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