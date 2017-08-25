Иракские военные вошли в центральные районы Талль-Афара в ходе операции по освобождению этого города от ИГ

Иракские правительственные силы достигли центра Талль-Афара в рамках операции по разгрому террористов группировки ИГ в этом городе, заявил агентству Ассошиэйтед Пресс бригадный генерал армии Ирака Яхья Расул.
Он отметил, что по пути к центру Талль-Афара иракская армия установила контроль сразу над несколькими районами города.
В свою очередь бригадный генерал иракских сил специального назначения Хайдер Фадхил сообщил, что ВВС международной коалиции против ИГ оказывают иракским военнослужащим помощь в наступлении на террористов.
Тем не менее, отметил Х.Фадхил, боевики ИГ продолжают оказывать сопротивление.
Операция по освобождению Талль-Афара началась ранее в августе.
Этот город длительное время считался стратегически важным пунктом, так как через него проходила линия снабжения террористов, находившихся в Сирии. Кроме того, Талль-Афар - последний удерживаемый ИГ крупный населенный пункт на севере Ирака.
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