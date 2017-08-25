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Дальнее зарубежье 25.08.2017 19:52

Иракские военные вошли в центральные районы Талль-Афара в ходе операции по освобождению этого города от ИГ

Иракские правительственные силы достигли центра Талль-Афара в рамках операции по разгрому террористов группировки ИГ в этом городе, заявил агентству Ассошиэйтед Пресс бригадный генерал армии Ирака Яхья Расул.

Он отметил, что по пути к центру Талль-Афара иракская армия установила контроль сразу над несколькими районами города.

В свою очередь бригадный генерал иракских сил специального назначения Хайдер Фадхил сообщил, что ВВС международной коалиции против ИГ оказывают иракским военнослужащим помощь в наступлении на террористов.

Тем не менее, отметил Х.Фадхил, боевики ИГ продолжают оказывать сопротивление.

Операция по освобождению Талль-Афара началась ранее в августе.

Этот город длительное время считался стратегически важным пунктом, так как через него проходила линия снабжения террористов, находившихся в Сирии. Кроме того, Талль-Афар - последний удерживаемый ИГ крупный населенный пункт на севере Ирака.

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Тэги: ИРАК, АРМИЯ, ГОРОД, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]