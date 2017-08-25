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Бизнес и законодательство 25.08.2017 19:22

Азербайджан через Торговый дом в Беларуси экспортировал 84 т плодоовощной продукции

Азербайджан через Торговый дом в Беларуси экспортировал 84 тонны плодоовощной продукции, говорится в сообщении министерства экономики.

"Посредством Торгового дома с момента его открытия в конце мая в Беларусь было экспортировано 84 тонны плодоовощной продукции, в том числе 8 тыс. бутылок оливкового масла и банок оливкового варенья, 2,7 тыс. бутылок гранатового сока и более 1,2 тыс. коробок чая", - говорится в сообщении.

Кроме того, Торговый дом подписал соглашения с рядом крупных белорусских торговых компаний для организации продажи азербайджанской продукции в этой стране.

Торговый дом Азербайджана в Минске открылся 26 мая. Азербайджан планирует открыть второй торговый дом в России.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛАРУСЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]