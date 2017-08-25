Азербайджан через Торговый дом в Беларуси экспортировал 84 т плодоовощной продукции

Азербайджан через Торговый дом в Беларуси экспортировал 84 тонны плодоовощной продукции, говорится в сообщении министерства экономики.

"Посредством Торгового дома с момента его открытия в конце мая в Беларусь было экспортировано 84 тонны плодоовощной продукции, в том числе 8 тыс. бутылок оливкового масла и банок оливкового варенья, 2,7 тыс. бутылок гранатового сока и более 1,2 тыс. коробок чая", - говорится в сообщении.

Кроме того, Торговый дом подписал соглашения с рядом крупных белорусских торговых компаний для организации продажи азербайджанской продукции в этой стране.

Торговый дом Азербайджана в Минске открылся 26 мая. Азербайджан планирует открыть второй торговый дом в России.

А.Ахундов