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СНГ 25.08.2017 20:22

Поисковые работы на Кубани в месте падения автобуса в море продолжаются - МЧС

МЧС России продолжает поисково-спасательные работы в Краснодарском крае на месте падения в море вахтового автобуса, водолазы провели более 60 погружений, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России Никита Гавриляк журналистам в пятницу.

"Автобус поднят на поверхность. Спасено 33 человека. Из них 31 человек госпитализирован в ЦРБ Темрюкского района, двое пострадавших доставлены в Краснодарскую краевую клиническую больницу вертолетом санавиации и автомобилем реанимации", - сказал Н.Гавриляк.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются, добавил он. Работает межведомственный оперативный штаб, задействованы четыре плавсредства, подводниками проведено более 60 погружений.

Оперативные группы МЧС России также работают в лечебных учреждениях. На базе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю открыт телефон "горячей линии".

"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Для оказания психологической помощи организована работа 15 психологов", - отметил Н.Гавриляк.

ДТП с автобусом, перевозившим вахтовых рабочих, произошло в пятницу утром в районе поселка Волна в Краснодарском крае на территории терминала навалочных грузов, который принадлежит компании "ОТЭКО".

В результате погибли 18 человек и 33 человека пострадали. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В официальном сообщении "ОТЭКО" говорится, что инцидент произошел из-за неисправности в тормозной системе транспортного средства.

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Тэги: РОССИЯ, КУБАНЬ, АВТОБУС, ПОИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]