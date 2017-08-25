Поисковые работы на Кубани в месте падения автобуса в море продолжаются - МЧС

МЧС России продолжает поисково-спасательные работы в Краснодарском крае на месте падения в море вахтового автобуса, водолазы провели более 60 погружений, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России Никита Гавриляк журналистам в пятницу.
"Автобус поднят на поверхность. Спасено 33 человека. Из них 31 человек госпитализирован в ЦРБ Темрюкского района, двое пострадавших доставлены в Краснодарскую краевую клиническую больницу вертолетом санавиации и автомобилем реанимации", - сказал Н.Гавриляк.
Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются, добавил он. Работает межведомственный оперативный штаб, задействованы четыре плавсредства, подводниками проведено более 60 погружений.
Оперативные группы МЧС России также работают в лечебных учреждениях. На базе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю открыт телефон "горячей линии".
"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Для оказания психологической помощи организована работа 15 психологов", - отметил Н.Гавриляк.
ДТП с автобусом, перевозившим вахтовых рабочих, произошло в пятницу утром в районе поселка Волна в Краснодарском крае на территории терминала навалочных грузов, который принадлежит компании "ОТЭКО".
В результате погибли 18 человек и 33 человека пострадали. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В официальном сообщении "ОТЭКО" говорится, что инцидент произошел из-за неисправности в тормозной системе транспортного средства.
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