Клиенты Агролизинг получили льготы на 155 млн манатов

Клиенты азербайджанской государственной лизинговой компании ОАО «Агролизинг» при приобретении в лизинг сельхозтехники до сих пор получили льготы на общую сумму 155,4 млн манатов. Об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов на встрече с фермерами в Шамкире.

«Клиенты ОАО «Агролизинг» получили льготы при приобретении в лизинг 19,34 тыс. единиц техники на общую сумму 155,4 млн манатов», - сказал Г.Асадов, сообщает Минсельхоз.

В рамках встречи с министром 90 человек из западных районов Азербайджана приобрели сельхозтехнику на 2,46 млн манатов, получив льготы на сумму 967,37 тыс. манатов.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Ахундов