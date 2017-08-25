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АПК 25.08.2017 19:38

Клиенты Агролизинг получили льготы на 155 млн манатов

Клиенты азербайджанской государственной лизинговой компании ОАО «Агролизинг» при приобретении в лизинг сельхозтехники до сих пор получили льготы на общую сумму 155,4 млн манатов. Об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов на встрече с фермерами в Шамкире.

«Клиенты ОАО «Агролизинг» получили льготы при приобретении в лизинг 19,34 тыс. единиц техники на общую сумму 155,4 млн манатов», - сказал Г.Асадов, сообщает Минсельхоз.

В рамках встречи с министром 90 человек из западных районов Азербайджана приобрели сельхозтехнику на 2,46 млн манатов, получив льготы на сумму 967,37 тыс. манатов.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АГРОЛИЗИНГ, ЛЬГОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]