Имам Заповедной мечети осудил людей, вносящих раскол между мусульманами

Имам крупнейшей в мире Заповедной мечети в Мекке Шейх Салех ат-Талеб в последней перед началом хаджа пятничной проповеди осудил тех, кто "провоцирует конфликт среди мусульман".
"Каждый, кто провоцирует конфликт и разногласие среди мусульман, пренебрегает блаженством согласия и подражает тем, кто жил в невежестве (до ислама), наносит вред своему народу и обманывает его", - цитирует ливанское издание "Дэйли стар" слова имама, сказанные перед тысячами верующих, приехавших со всего мира для совершения хаджа.
В этом году примечательно то, что в хадже примут участие паломники из Ирана, которым был запрещен въезд в Саудовскую Аравию в 2016 году из-за разногласий между Эр-Риядом и Тегераном. Ожидается, что в этом году хадж совершат около 90 тыс. иранцев.
В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.
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