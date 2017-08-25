Имам Заповедной мечети осудил людей, вносящих раскол между мусульманами

Имам крупнейшей в мире Заповедной мечети в Мекке Шейх Салех ат-Талеб в последней перед началом хаджа пятничной проповеди осудил тех, кто "провоцирует конфликт среди мусульман".

"Каждый, кто провоцирует конфликт и разногласие среди мусульман, пренебрегает блаженством согласия и подражает тем, кто жил в невежестве (до ислама), наносит вред своему народу и обманывает его", - цитирует ливанское издание "Дэйли стар" слова имама, сказанные перед тысячами верующих, приехавших со всего мира для совершения хаджа.

В этом году примечательно то, что в хадже примут участие паломники из Ирана, которым был запрещен въезд в Саудовскую Аравию в 2016 году из-за разногласий между Эр-Риядом и Тегераном. Ожидается, что в этом году хадж совершат около 90 тыс. иранцев.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.