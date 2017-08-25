Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0067 RUR   0.0288 GBR   2.1789 TRY   0.4879

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.41 Brent   52.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 30° Завтра 22° 29° 28 Авг 21° 31° 29 Авг 23° 32°

Дальнее зарубежье 25.08.2017 20:39

Имам Заповедной мечети осудил людей, вносящих раскол между мусульманами

Имам крупнейшей в мире Заповедной мечети в Мекке Шейх Салех ат-Талеб в последней перед началом хаджа пятничной проповеди осудил тех, кто "провоцирует конфликт среди мусульман".

"Каждый, кто провоцирует конфликт и разногласие среди мусульман, пренебрегает блаженством согласия и подражает тем, кто жил в невежестве (до ислама), наносит вред своему народу и обманывает его", - цитирует ливанское издание "Дэйли стар" слова имама, сказанные перед тысячами верующих, приехавших со всего мира для совершения хаджа.

В этом году примечательно то, что в хадже примут участие паломники из Ирана, которым был запрещен въезд в Саудовскую Аравию в 2016 году из-за разногласий между Эр-Риядом и Тегераном. Ожидается, что в этом году хадж совершат около 90 тыс. иранцев.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, МЕККА, ИМАМ, ПРОПОВЕДЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]