Бывший глава банка МИА заочно арестован и объявлен в международный розыск

Бывшего главу банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) Сергея Гриба заочно арестовали по делу Виктора Захарченко - отца экс-руководителя управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко.

"Постановлением Басманного суда Москвы в отношении обвиняемого Гриба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в суде.

Там уточнили, что решение об аресте было принято 19 июля.

"Обвиняемый объявлен в международный розыск", - добавили в суде.

С.Грибу предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ранее сообщалось, что после допроса фигурант скрылся от следствия за рубежом.

В.Захарченко инкриминируется растрата и пособничество в растрате средств в особо крупном размере, принадлежащих банку МИА, где он, по версии следствия, был фиктивно трудоустроен, еще одному фигуранту дела, бывшему сотруднику этого банка Владимиру Корьевкину также вменяется растрата денег кредитного учреждения.

Отец Д.Захарченко вину не признает и связывает своё уголовное преследование с попыткой сотрудников правоохранительных органов оказать давление на его сына.

Банком МИА, который признан по делу потерпевшим, заявлен гражданский иск к обвиняемым, сумма требований по которому составляет 12,5 млн рублей. В кредитной организации обосновывают свои требования ущербом деловой репутации.

Д.Захарченко, сыну В.Захарченко, инкриминируется получение взятки (статья 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 294 УК РФ). С санкции суда он находится под стражей с 10 сентября 2016 года.

Уголовные дела на сына и отца Захарченко не связаны, утверждает следствие.