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Дальнее зарубежье 25.08.2017 21:29

США ввели санкции в отношении госбондов Венесуэлы и бондов нефтекомпаний страны

Правительство США ввело новые санкции в отношении Венесуэлы и ее нефтяных компаний, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Санкции, утвержденные президентом США Дональдом Трампом, вводят запрет на операции с новыми облигациями, выпущенными правительством Венесуэлы и нефтедобывающими компаниями страны.

Кроме того, вводятся ограничения на операции с рядом существующих бондов, размещенных госкомпаниями Венесуэлы, а также запрещается выплата дивидендов на бумаги, находящиеся в собственности правительства страны.

Ранее Вашингтон заморозил активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвинив его в нарушении прав граждан и организации незаконного голосования. Кроме того, были введены санкции против 13 высокопоставленных госчиновников Венесуэлы. Однако нефтяной сектор до этого избегал штрафных мер.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, БОНДЫ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]