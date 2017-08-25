Турция арестовала пять подозреваемых в кибератаке на катарское информагенство, которая предшествовала кризису вокруг Катара

Службы безопасности Турции арестовали пять хакеров, которых подозревают во взломе государственного информагентства Катара (QNA), сообщает сайт турецкой газеты "Хюрриет" со ссылкой на слова генпрокурора Катара Али аль-Марри.
"Наши друзья в Турции недавно сообщили нам. Арестованы пять человек, и их допрашивают. Прокуратура Катара работает по этому делу с турецкими властями", - сказал генпрокурор.
24 мая QNA распространило заявление эмира Катара Тамима бин Хамада бин Халифа Аль Тани, в котором, среди прочего, он выражал поддержку Ирану и движению ХАМАС. Это заявление вызвало жесткую реакцию среди ряда стран Персидского залива. Впоследствии власти Катара заявили, что сервер был взломан, и эмир указанного заявления не делал.
После этой кибератаки в начале июня этого года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и во вмешательстве в их внутренние дела.
Кроме этого, эти страны выдвигали Катару ультиматум, который содержал целый ряд требований, включая понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном и отказ от присутствия турецких военных на своей территории.
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