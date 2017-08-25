Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0067 RUR   0.0288 GBR   2.1789 TRY   0.4879

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.41 Brent   52.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 30° Завтра 22° 29° 28 Авг 21° 31° 29 Авг 23° 32°

Дальнее зарубежье 25.08.2017 22:03

Число погибших при нападении на мечеть в Кабуле возросло до 20 человек

Количество жертв нападения террористов ИГИЛ на шиитскую мечеть Имами-Замон в кабульском районе Калаи Наджорхо возросло до 20 человек, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на власти Афганистана.

По их данным, еще свыше 50 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о гибели 10 человек.

Как сообщал пресс-секретарь МВД Афганистана Наджиб Даниш, в пятницу трое или четверо мужчин совершили нападение и что один из них совершил самоподрыв вне мечети.

По сообщениям местных СМИ, вооруженное нападение на шиитскую мечеть произошло после полудня во время пятничной молитвы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Число погибших при нападении на мечеть в Кабуле выросло до 12 человек До 40 человек получили ранения в результате теракта на юге Афганистана, шестеро погибли Около 30 человек стали жертвами теракта на юге Афганистана Более 20 человек стали жертвами теракта на юге Афганистана В Евросоюзе разделяют молитвы и надежду всех афганцев на мир, заявила Могерини в связи с терактом в Кабуле Афганский президент осудил теракт в Кабуле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]