Число погибших при нападении на мечеть в Кабуле возросло до 20 человек

Количество жертв нападения террористов ИГИЛ на шиитскую мечеть Имами-Замон в кабульском районе Калаи Наджорхо возросло до 20 человек, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на власти Афганистана.
По их данным, еще свыше 50 человек получили ранения.
Ранее сообщалось о гибели 10 человек.
Как сообщал пресс-секретарь МВД Афганистана Наджиб Даниш, в пятницу трое или четверо мужчин совершили нападение и что один из них совершил самоподрыв вне мечети.
По сообщениям местных СМИ, вооруженное нападение на шиитскую мечеть произошло после полудня во время пятничной молитвы.
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