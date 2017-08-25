Число погибших при нападении на мечеть в Кабуле возросло до 20 человек

Количество жертв нападения террористов ИГИЛ на шиитскую мечеть Имами-Замон в кабульском районе Калаи Наджорхо возросло до 20 человек, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на власти Афганистана.

По их данным, еще свыше 50 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о гибели 10 человек.

Как сообщал пресс-секретарь МВД Афганистана Наджиб Даниш, в пятницу трое или четверо мужчин совершили нападение и что один из них совершил самоподрыв вне мечети.

По сообщениям местных СМИ, вооруженное нападение на шиитскую мечеть произошло после полудня во время пятничной молитвы.