Пожар в Боржомском ущелье практически ликвидирован, но чрезвычайный штаб продолжит работу - премьер Грузии

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что лесной пожар в Боржомском ущелье практически ликвидирован, однако в ближайшие дни все еще могут возникать отдельные небольшие очаги.
"Можно сказать, что пожар ликвидирован. Возможно, в течение последующих дней могут быть отдельные точечные очаги пожара, с которыми мы справимся", - сказал премьер журналистам в пятницу в Боржоми, отметив, что в связи с этим созданный в связи с пожаром чрезвычайный штаб в ближайшие дни продолжит работу.
Пожар в Боржомском ущелье длился почти шесть суток. По заявлению представителей грузинских властей, речь идет почти о 100 гектарах уничтоженного пожаром леса. В тушении пожара были задействованы сотни грузинских пожарных и их коллеги с соответствующей техникой и авиацией из Турции, Азербайджана, Армении и Белоруссии. В пятницу утром к тушению также были подключены до 1000 грузинских военнослужащих.
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