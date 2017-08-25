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Регион 25.08.2017 22:06

Пожар в Боржомском ущелье практически ликвидирован, но чрезвычайный штаб продолжит работу - премьер Грузии

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что лесной пожар в Боржомском ущелье практически ликвидирован, однако в ближайшие дни все еще могут возникать отдельные небольшие очаги.

"Можно сказать, что пожар ликвидирован. Возможно, в течение последующих дней могут быть отдельные точечные очаги пожара, с которыми мы справимся", - сказал премьер журналистам в пятницу в Боржоми, отметив, что в связи с этим созданный в связи с пожаром чрезвычайный штаб в ближайшие дни продолжит работу.

Пожар в Боржомском ущелье длился почти шесть суток. По заявлению представителей грузинских властей, речь идет почти о 100 гектарах уничтоженного пожаром леса. В тушении пожара были задействованы сотни грузинских пожарных и их коллеги с соответствующей техникой и авиацией из Турции, Азербайджана, Армении и Белоруссии. В пятницу утром к тушению также были подключены до 1000 грузинских военнослужащих.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УЩЕЛЬЕ, ПОЖАР, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]