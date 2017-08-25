"Харви" может стать самым мощным ураганом в США за последние 12 лет, предупреждают синоптики

Американские метеорологи предупредили о том, что ураган "Харви", вероятно, резко наберет силу и может стать причиной катастрофических потопов в штате Техас, сообщил в пятницу интернет-портал USA Today.
"Прогноз в отношении "Харви" продолжает ухудшаться", - заявили представители национальной метеорологической службы США.
Метеорологи полагают, что "Харви" может стать самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Ожидается, что он обрушится на юго-восточное побережье страны поздно вечером в пятницу или утром в субботу и продлится от трех до пяти дней.
Местные аэропорты уже сообщили об отмене ряда авиарейсов. Ожидается, что еще больше рейсов будет отменено на юге США в течение недели.
Ранее сообщалось, что власти прибрежных округов штата Техас решили провести эвакуацию десятков тысяч жителей из-за приближения урагана "Харви". Местные власти задействовали около 700 служащих Национальной гвардии США и разместили вертолеты в городах Остин и Сан-Антонио в рамках подготовки к проведению спасательных операций.
Ожидается, что работа нефте- и газоперерабатывающих заводов будет приостановлена. Согласно прогнозам метеорологов, ураган "Харви" достигнет третьей категории по шкале ураганов (самая мощная - пятая категория), когда обрушится на побережье Техаса, и будет представлять серьезный риск для жителей.
Президент США Дональд Трамп в "Твиттере" сообщил, что переговорил с губернаторами Техаса и Луизианы. "Мы пристально наблюдаем за ураганом "Харви" и готовы при необходимости оказать помощь", - написал он. Ранее президент обратился к гражданам подготовиться к урагану и опубликовал ссылки на сайты Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, Национального центра ураганов и на сайт Национальной безопасности с советами по подготовке к чрезвычайным ситуациям.
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