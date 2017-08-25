Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0067 RUR   0.0288 GBR   2.1789 TRY   0.4879

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.41 Brent   52.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 30° Завтра 22° 29° 28 Авг 21° 31° 29 Авг 23° 32°

Дальнее зарубежье 25.08.2017 22:09

"Харви" может стать самым мощным ураганом в США за последние 12 лет, предупреждают синоптики

Американские метеорологи предупредили о том, что ураган "Харви", вероятно, резко наберет силу и может стать причиной катастрофических потопов в штате Техас, сообщил в пятницу интернет-портал USA Today.

"Прогноз в отношении "Харви" продолжает ухудшаться", - заявили представители национальной метеорологической службы США.

Метеорологи полагают, что "Харви" может стать самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Ожидается, что он обрушится на юго-восточное побережье страны поздно вечером в пятницу или утром в субботу и продлится от трех до пяти дней.

Местные аэропорты уже сообщили об отмене ряда авиарейсов. Ожидается, что еще больше рейсов будет отменено на юге США в течение недели.

Ранее сообщалось, что власти прибрежных округов штата Техас решили провести эвакуацию десятков тысяч жителей из-за приближения урагана "Харви". Местные власти задействовали около 700 служащих Национальной гвардии США и разместили вертолеты в городах Остин и Сан-Антонио в рамках подготовки к проведению спасательных операций.

Ожидается, что работа нефте- и газоперерабатывающих заводов будет приостановлена. Согласно прогнозам метеорологов, ураган "Харви" достигнет третьей категории по шкале ураганов (самая мощная - пятая категория), когда обрушится на побережье Техаса, и будет представлять серьезный риск для жителей.

Президент США Дональд Трамп в "Твиттере" сообщил, что переговорил с губернаторами Техаса и Луизианы. "Мы пристально наблюдаем за ураганом "Харви" и готовы при необходимости оказать помощь", - написал он. Ранее президент обратился к гражданам подготовиться к урагану и опубликовал ссылки на сайты Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, Национального центра ураганов и на сайт Национальной безопасности с советами по подготовке к чрезвычайным ситуациям.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТЕХАС, УРАГАН, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


В Техасе из-за урагана эвакуируют десятки тыс. человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]