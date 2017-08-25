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ТЭК 25.08.2017 22:30

Британия может сократить импорт нефти вдвое к 2035г., если быстрее откажется от бензина и дизтоплива

Постепенное прекращение продаж новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в Великобритании может привести к сокращению импорта нефти вдвое в ближайшие два десятилетия, свидетельствуют данные исследования экологических и благотворительных организаций.

В конце июля правительство Великобритании высказалось за полный запрет на продажу таких автомобилей на территории страны к 2040 году.

Однако в докладе Green Alliance при поддержке CAFOD, Christian Aid, "Гринписа" и Всемирного фонда дикой природы (WWF) рекомендуется более быстрый переход на автомобили с нулевыми выбросами - к 2030 году. В таком случае Великобритания сможет уменьшить закупки нефти за рубежом на 51% к 2035 году и увеличить инвестиции в собственную инфраструктуру, включая станции зарядки электрокаров.

Доклад опубликован в ожидании доработки правительственной стратегии в области экологически чистой энергетики.

Кроме того, Green Alliance рекомендует британским властям поддержать инвестиции в изучение и эксплуатацию возобновляемых источников энергии. Согласно предыдущим прогнозам, эти инвестиции достигнут пика на уровне 6,2 млрд фунтов стерлингов ($8 млрд) в текущем фингоду, завершающемся 31 марта 2018 года, а к 2020-2021 фингоду сократятся до менее чем 300 млн фунтов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НЕФТЬ, ИМПОРТ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]