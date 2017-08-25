Британия может сократить импорт нефти вдвое к 2035г., если быстрее откажется от бензина и дизтоплива

Постепенное прекращение продаж новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в Великобритании может привести к сокращению импорта нефти вдвое в ближайшие два десятилетия, свидетельствуют данные исследования экологических и благотворительных организаций.

В конце июля правительство Великобритании высказалось за полный запрет на продажу таких автомобилей на территории страны к 2040 году.

Однако в докладе Green Alliance при поддержке CAFOD, Christian Aid, "Гринписа" и Всемирного фонда дикой природы (WWF) рекомендуется более быстрый переход на автомобили с нулевыми выбросами - к 2030 году. В таком случае Великобритания сможет уменьшить закупки нефти за рубежом на 51% к 2035 году и увеличить инвестиции в собственную инфраструктуру, включая станции зарядки электрокаров.

Доклад опубликован в ожидании доработки правительственной стратегии в области экологически чистой энергетики.

Кроме того, Green Alliance рекомендует британским властям поддержать инвестиции в изучение и эксплуатацию возобновляемых источников энергии. Согласно предыдущим прогнозам, эти инвестиции достигнут пика на уровне 6,2 млрд фунтов стерлингов ($8 млрд) в текущем фингоду, завершающемся 31 марта 2018 года, а к 2020-2021 фингоду сократятся до менее чем 300 млн фунтов.