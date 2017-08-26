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Карабахский конфликт 26.08.2017 05:30

Около 30 лет назад в Азербайджане также, как в Каталонии, подорвался священнослужитель, ранее выпущенный на свободу Везировым по просьбе каталикоса всех армян

Самоподрыв имама мечети в Испании при подготовке масштабных терактов в Каталонии напомнило, что в Азербайджане точно также в конце 1980-х годов подорвался священнослужитель на этот раз Армянской церкви, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» политолог Фуад Ахундов.

Он отметил, что если о случае с имамом знает весь мир, то о случае с армянским священнослужителем никто не знал даже в СССР.

«Некий Степан Давтян, священнослужитель Армянской церкви, подорвался при попытке взрыва памятника дружбы народов, установленного в Газахском районе. Но если об этом случае были заметки только в республиканских газетах, то про другой «подвиг» Давтяна вообще никто ничего не знал по распоряжению руководителя Азербайджанской ССР Абдурахмана Везирова. Эти интересные подробности мне удалось выяснить, когда я просматривал в штабе МВД сводку происшествий на национальной почве для подготовки книг по армянскому терроризму. Там я натолкнулся на фамилию Степана Давтяна, армянского священнослужителя, задержанного в Баку в конце 1980-х годов с кинжалом и бутылкой зажигательной смеси. И вспомнил, что некий Давтян позднее подорвался в Газахе. В итоге я выяснил, что это один и тот же человек. При запросе в МВД, почему вооруженный священнослужитель, готовящий подрыв, был сразу же выпущен на свободу, выяснилось, что за Давтяна ходатайствовал католикос Вазген II перед Везировым. Этот эпизод был опубликован в книге «Необъявленная война», вышедшей в свет в издательстве «Азербайджан», - сообщил Ф.Ахундов.

Он отметил, что за имама мечети никто просить бы не стал, так как в исламском мире все осуждают терроризм и действия имама, а за Давтяна наоборот, вместо того, чтобы осуждать, попросил его отпустить глава Эчмиадзина.

«Эчмиадзин еще в царской России был замечен в противоправных, антигосударственных и террористических действиях. Большое количество исследователей, включая членов Синода Русской православной церкви, политических деятелей указывали на эти факты. В частности, американский историк Пол Верт писал, что эчмиадзинский католикос использовал предоставленные Россией международные политические рычаги для создания армянского царства. К тому же Эчмиадзин начал умело шантажировать самодержавие в случае, если оно стремилось препятствовать подобным армянским планам. В итоге в 1903 году Эчмиадзин был расформирован, имущество было конфисковано. А Русская православная церковь предала ее анафеме. То есть в начале XX века армянская церковь была сторонником антигосударственных действий и терроризма, а царская власть, понимая опасность таких действий, запретила ее. Однако эти запоздалые действия не остановили развала российской империи. А уже в конце 1980-х годов действия Михаила Горбачева, не увидевшего эту опасность, ускорили развал уже советской империи», - сказал политолог.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]