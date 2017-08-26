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26.08.2017 09:20

Мужчина, напавший на военный патруль в Брюсселе, скончался

Федеральная прокуратура Бельгии сообщает о смерти мужчины, напавшего в пятницу вечером на военный патруль в центре Брюсселя.

Прокуратура квалифицировала это нападение как террористический акт.

Ведомство проинформировало прессу, что речь идет о сомалийце 1987 года рождения. По уточненным сведениям, подтвержденным прокуратурой, был ранен только один военнослужащий. Он получил ранение ножом в руку.

Уровень террористической угрозы в Бельгии остается на третьей отметке по четырехбалльной шкале, сообщил в свою очередь официальный представитель антикризисного центра федеральной полиции.

СМИ распространили уведомление кабинета премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля о том, что правительство в пятницу вечером больше не сообщит никаких дополнительных сведений.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, НАПАДЕНИЕ, ТЕРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]