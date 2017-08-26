КНДР произвела запуск ракеты в Японское море - СМИ со ссылкой на военных Южной Кореи

СМИ Южной Кореи со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщают, что КНДР в субботу утром осуществила запуск ракеты в Японское море.

"Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что "неопознанный снаряд" был запущен с территории восточной провинции КНДР - Канвондо", - отмечается в сообщении. Дальность полета запущенной в КНДР ракеты составила 250 км, сообщают военные Южной Кореи.