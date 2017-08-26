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Дальнее зарубежье 26.08.2017 08:50

КНДР произвела запуск ракеты в Японское море - СМИ со ссылкой на военных Южной Кореи

СМИ Южной Кореи со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщают, что КНДР в субботу утром осуществила запуск ракеты в Японское море.

"Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что "неопознанный снаряд" был запущен с территории восточной провинции КНДР - Канвондо", - отмечается в сообщении.

Дальность полета запущенной в КНДР ракеты составила 250 км, сообщают военные Южной Кореи.

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Тэги: КНДР, РАКЕТА, ЗАПУСК, МОРЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]