Трамп объявил в Техасе режим стихийного бедствия из-за урагана

Президент США Дональд Трамп объявил в связи с ураганом "Харви" режим стихийного бедствия в штате Техас.

"По просьбе губернатора Техаса я подписал декларацию об объявлении стихийного бедствия, она позволит правительству оказать штату максимальную поддержку", - сообщил Д.Трамп на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Ранее Д.Трамп написал в Twitter, что ураган оказался сильнее, чем первоначально предполагалось.