Экс-советник Трампа по нацбезопасности Флинн мог пытаться получить электронные письма Клинтон от хакеров - газета

Спецпрокурор по расследованию так называемого "российского дела" Роберт Мюллер изучает возможную роль, которую мог сыграть бывший советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн в попытке неофициально получить электронные письма Хиллари Клинтон от хакеров, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, республиканский активист Питер Смит занимался поиском хакеров, которые, по его мнению, могли украсть тысячи электронных писем экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, когда та была на посту госсекретаря.

Сообщения и документы указывают на то, что, по мнению П.Смита, М.Флинн был союзником по данной инициативе, отмечает газета.

Как пишет WSJ, федеральные следователи изучают, координировал ли тайно М.Флинн с Россией получение любого из 33 тысяч писем Х.Клинтон, которые она уничтожила после того, как выяснилось, что она незаконно использовала частный сервер, пока работала в Госдепартаменте.