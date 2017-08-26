Безопасность является приоритетом, но Брюссель должен иметь возможность жить нормальной жизнью - бургомистр

Бургомистр Брюсселя Филипп Клоз в интервью телеканалу RTBF вечером в пятницу дал высокую оценку действиям военнослужащих и полицейских в связи с нападением на военных вооруженного ножом сомалийца.
Ведущая попросила его прокомментировать распространявшиеся слухи о возможном террористическом нападении в Брюсселе. В частности, в сети Facebook в последние дни циркулировало сообщение, предупреждавшее о предстоящей террористической угрозе в бельгийской столице и призывавшее избегать именно этого района города.
"Слухи поступают чуть ли не каждый час. Разведслужба, полиция, армия изучают эти слухи, они ни к чему не относятся легкомысленно. Они ищут все возможности обеспечить такое уравновешенное использование средств, чтобы Брюссель продолжал жить своей жизнью, но при гарантии непрерывной безопасности граждан", - сказал бургомистр.
По его мнению, подтверждением этого являются действия военных и полиции против террориста в пятницу, которые он считает безупречными.
На вопрос, будут ли приниматься в Брюсселе на предстоящие выходные какие-нибудь специальные меры безопасности, Ф.Клоз ответил: "Безопасность сейчас постоянно усиленная. Военные и полицейские все время находятся на посту".
Но притом, что безопасность была и остается приоритетом, городские власти не намерены отменять никаких запланированных мероприятий, так как город должен жить своей текущей жизнью, пояснил брюссельский бургомистр.
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