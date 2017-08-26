Возле курильского о. Матуа обнаружен затонувший бронепалубный немецкий крейсер

Продолжается совместная экспедиция Русского географического общества (РГО) и Министерства обороны РФ на курильский остров Матуа, специалисты обследовали обнаруженный ими затонувший корабль, сообщается на сайте РГО.

Судно осмотрели специалисты Центра подводных исследований РГО. "При ближайшем рассмотрении выяснилось, что корабль - немецкого происхождения. На найденной водолазами маркировочной табличке хорошо различима надпись "Аугсбург" - так назывался бронепалубный немецкий крейсер, переданный Японии в качестве репараций в 1920 году", - говорится в сообщении.

Специалисты Русского географического общества планируют обратиться к немецким коллегам, чтобы выяснить историю происхождения судна.

"Ранее экспедиционная группа обнаружила целый парк японской военной техники, изучила видовой состав морских прибрежий Курильских островов. Также специалисты продолжают исследовать активность вулкана Пик Сарычева", - отмечают в РГО.

Комплексная работа по изучению острова Матуа Курильской гряды проводится РГО совместно с Министерством обороны РФ с 2016 года. В ходе экспедиции прошлого года и в нынешнюю экспедицию проведено более 1 тыс. лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям, сделано более 200 измерений рельефа и внешней среды.

Проведена радиационная и химическая разведка, обследованы фортификационные сооружения острова и более 100 исторических объектов. Водолазы провели работу по гидрографическому исследованию бухт и заливов острова Матуа.

Длина о. Матуа - около 11 км, ширина - 6,4 км. В годы Второй мировой войны здесь находилась одна из крупнейших военно-морских баз Японии. По окончанию войны остров отошел СССР. На Матуа сохранились фортификационные сооружения, шахты, гроты, две взлетные полосы (они подогреваются термальными источникам и могут использоваться круглый год), остатки резиденции начальника японского гарнизона.

В экспедиции на Матуа, помимо военных, участвуют вулканологи, гидробиологи, гидрогеологи, ландшафтоведы, почвоведы, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина.