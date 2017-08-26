Новые пуски КНДР не были опасны для РФ - источник

Российские средства контроля системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) зафиксировали пуски КНДР баллистических ракет малой дальности, сообщил в субботу информированный собеседник "Интерфакса".

"Пуски были квалифицированы как не представляющие опасность для российской территории", - сказал он.

В субботу утром КНДР осуществила запуск в сторону Японского моря нескольких баллистических ракет малой дальности, сообщили СМИ Южной Кореи со ссылкой на военных страны.

"Несколько неопознанных снарядов были запущены примерно в 6:49 утра по местному времени из провинции Канвондо. Они пролетели более 250 км в северо-восточном направлении, отмечают в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи", - говорится в сообщении.

В интервью "Интерфаксу" на авиасалоне "МАКС" в Жуковском в июле глава совета директоров "РТИ" Сергей Боев сказал, что российская СПРН видит ракетные пуски КНДР.

"Мы фиксируем всё, что находится в зоне ответственности наших станций", - сказал С.Боев.

По его словам, станции наземного эшелона СПРН эффективны и надежны. "Ошибки и ложные срабатывания исключены", - сказал он.

Основа наземного эшелона российской СПРН - радиолокационные станции типа "Воронеж" разработки и производства оборонного холдинга "РТИ" (входит в АФК "Система").

"Воронеж" - надгоризонтные РЛС. Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.