Новые пуски КНДР не были опасны для РФ - источник

Российские средства контроля системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) зафиксировали пуски КНДР баллистических ракет малой дальности, сообщил в субботу информированный собеседник "Интерфакса".
"Пуски были квалифицированы как не представляющие опасность для российской территории", - сказал он.
В субботу утром КНДР осуществила запуск в сторону Японского моря нескольких баллистических ракет малой дальности, сообщили СМИ Южной Кореи со ссылкой на военных страны.
"Несколько неопознанных снарядов были запущены примерно в 6:49 утра по местному времени из провинции Канвондо. Они пролетели более 250 км в северо-восточном направлении, отмечают в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи", - говорится в сообщении.
В интервью "Интерфаксу" на авиасалоне "МАКС" в Жуковском в июле глава совета директоров "РТИ" Сергей Боев сказал, что российская СПРН видит ракетные пуски КНДР.
"Мы фиксируем всё, что находится в зоне ответственности наших станций", - сказал С.Боев.
По его словам, станции наземного эшелона СПРН эффективны и надежны. "Ошибки и ложные срабатывания исключены", - сказал он.
Основа наземного эшелона российской СПРН - радиолокационные станции типа "Воронеж" разработки и производства оборонного холдинга "РТИ" (входит в АФК "Система").
"Воронеж" - надгоризонтные РЛС. Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.
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