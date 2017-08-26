Мощный ураган "Харви", который, как ожидается, может привести к серьезным разрушениям в Техасе, достиг американского побережья, сообщает британская телерадокорпорация Би-би-си.

"Первым под удар "Харви" попал небольшой техасский город Рокпорт с населением около 7 тысяч человек. В окрестностях этого города уже разрушены несколько зданий. Внутри могут находиться люди", - отмечается в сообщении.

Еще до того, как ураган набрал полную силу над материком, ветер начал валить деревья в Корпус-Кристи - крупнейшем городе штата Техас из числа тех, что находятся на побережье. Сейчас сообщается, что там тысячи людей остались без электричества.

Когда ураган еще приближался к берегу, ему была присвоена четвертая категория по пятибалльной шкале Сафира-Симпсона. Скорость ветра достигла 215 км/ч.

Тысячи жителей Техаса покинули свои дома.