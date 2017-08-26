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Дальнее зарубежье 26.08.2017 12:35

Ураган "Харви" обрушился на побережье США, скорость ветра достигает 215 км/ч - СМИ

Мощный ураган "Харви", который, как ожидается, может привести к серьезным разрушениям в Техасе, достиг американского побережья, сообщает британская телерадокорпорация Би-би-си.

"Первым под удар "Харви" попал небольшой техасский город Рокпорт с населением около 7 тысяч человек. В окрестностях этого города уже разрушены несколько зданий. Внутри могут находиться люди", - отмечается в сообщении.

Еще до того, как ураган набрал полную силу над материком, ветер начал валить деревья в Корпус-Кристи - крупнейшем городе штата Техас из числа тех, что находятся на побережье. Сейчас сообщается, что там тысячи людей остались без электричества.

Когда ураган еще приближался к берегу, ему была присвоена четвертая категория по пятибалльной шкале Сафира-Симпсона. Скорость ветра достигла 215 км/ч.

Тысячи жителей Техаса покинули свои дома.

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Тэги: США, УРАГАН, ТЕХАС, ВЕТЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]