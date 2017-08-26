Двое полицейских ранены в Лондоне возле Букингемского дворца напавшим на них мужчиной с ножом

Два офицера полиции были ранены возле Букингемского дворца в Лондоне неизвестным мужчиной, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Два офицера полиции были ранены, когда они производили арест вооруженного ножом мужчины рядом с Букингемским дворцом", - говорится в сообщении.