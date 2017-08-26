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Дальнее зарубежье 26.08.2017 13:06

Двое полицейских ранены в Лондоне возле Букингемского дворца напавшим на них мужчиной с ножом

Два офицера полиции были ранены возле Букингемского дворца в Лондоне неизвестным мужчиной, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Два офицера полиции были ранены, когда они производили арест вооруженного ножом мужчины рядом с Букингемским дворцом", - говорится в сообщении.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ДВОРЕЦ, НОЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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