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Дальнее зарубежье 26.08.2017 14:15

Прокуратура начала расследование попытки теракта после нападения на военных в Брюсселе

Федеральная прокуратура Бельгии начала расследование попытки совершения теракта после нападения мужчины на военный патруль в Брюсселе накануне вечером, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Федеральная прокуратура поручила брюссельскому судебному следователю, специализирующемуся на борьбе с терроризмом, вести следствие по факту покушения на террористическое убийство", - говорится в коммюнике прокуратуры.

Прокуратура отмечает, что нападавший был известен полиции, поскольку ранее уже привлекался к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, но он не фигурировал в списке лиц, подозреваемых в связях с террористами. За ним также числились "акты вандализма".

При себе у мужчины были обнаружены два экземпляра Корана и муляж огнестрельного оружия.

Правоохранители подтвердили, что нападавший дважды прокричал "Аллах акбар" и бросился с ножом на патрульных военных, одного из которых ему удалось легко ранить в руку. В ответ военные произвели два выстрела. Человек получил тяжелое ранение и вскоре умер в госпитале.

По данным главы МВД, военные действовали в рамках правил необходимой обороны.

"Военные сделали то, что должны были сделать. В этом задача солдат и полиции по защите граждан и учреждений. Они действовали безупречно", - заявил в эфире бельгийского Radio 1 Ян Ямбон.

Известно, что нападавший является подданным Бельгии выходцем из Сомали. Преступник родился в 1987 году, прибыл в Бельгию в 2004 году и получил гражданство в 2015 году. Он проживал в Брюгге. В ночь на субботу в его доме провели обыски, однако их детали не раскрываются.

В прокуратуре уточняют, что ожидаемые результаты аутопсии предполагаемого террориста позволят принять окончательное решение о характере расследуемого дела и проверить версию события, изложенную военными.

После нападения на военных в Брюсселе в пятницу уровень террористической угрозы в Бельгии был сохранен на третьей отметке по четырехбалльной шкале, что означает возможность теракта.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, НАПАДЕНИЕ, ПРОКУРАТУРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]