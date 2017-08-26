Более 211 тыс. человек в Техасе оказались без электричества из-за удара мощнейшего урагана "Харви", сообщает в субботу Си-Эн-Эн со ссылкой на Совет по надежности электроснабжения этого штата.
Ранее сообщалось, что проблема затронула 104 тыс. человек.
Степень мощности урагана в настоящее время приравнивается к третьей категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра достигает 201 км/ч.
Президент США Дональд Трамп объявил в связи с ураганом "Харви" режим стихийного бедствия в штате Техас. Он также призвал жителей проявлять максимальную осторожность.
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов, заявляют в Баку
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Британия может сократить импорт нефти вдвое к 2035г., если быстрее откажется от бензина и дизтоплива
Клиенты Агролизинг получили льготы на 155 млн манатов
Азербайджан через Торговый дом в Беларуси экспортировал 84 т плодоовощной продукции
Директор ИА «Туран» арестован на 3 месяца
Спрос на куриные крылья в США подстегнул рост цен до рекорда
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство Самухского района
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В 2017 году Nar значительно увеличил охват сети в регионах
Nar Home TV предлагает выгодные кампании
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на сентябрь 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»