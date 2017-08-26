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СНГ 26.08.2017 15:24

Посол Молдавии в РФ выполнил просьбу Москвы довести до Кишинева озабоченность инициативой вывода российских военных из Приднестровья

Завидово (Тверская область). 26 августа. ИНТЕРФАКС - Посол Молдавии в России Андрей Негуца передал в Кишинев озабоченность Москвы в связи с инициативой молдавского правительства внести в повестку Генассамблеи ООН вопрос о выводе российских военных из Приднестровья, ответа от Кишинева относительно пересмотра этой идеи пока нет.

"Сергей Рябков (замглавы МИД РФ - ИФ) накануне тезисно высказал точку зрения России и просил, чтобы я точно передал эту озабоченность правительству Молдовы, что я вчера и сделал через ноту. Мы не ставили задачу, что и как сделать. Решение уже будет в течение нескольких дней", - сказал посол, отвечая на вопрос "Интерфакса" в субботу.

"Я передал просьбу Сергея Алексеевича (Рябкова) о том, чтобы Молдавия не настаивала на включении этого пункта в повестку дня Генассамблеи ООН. Реакции пока нет", - сказал дипломат.

"Сергей Алексеевич сказал, что если этот пункт будет включен, это отрицательно скажется на двусторонних отношениях", - отметил посол.

Накануне посол Молдавии в РФ был приглашен в МИД России, где российская сторона обратила его внимание на провокационную инициативу Кишинева о внесении в повестку ГА ООН пункта о выводе миротворцев из Приднестровья (ПМР).

"Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обратил его внимание на провокационную инициативу Кишинева о внесении в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН дополнительного пункта "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии" ", - говорилось в сообщении МИД РФ.

"С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях", - заявили на Смоленской площади.

"Инициаторы этих действий, не отвечающих чаяниям значительной части молдавских граждан, должны отдавать себе отчет в их неизбежном негативном влиянии как на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования", - говорилось в сообщении.

Вызову посла в МИД России предшествовало заявление председателя парламента Молдавии Андриана Канду о необходимости вывода российских войск с молдавской территории. "Россия должна вывести свои войска с территории Молдавии", - сказал спикер интернет-изданию Big Planet, отметив, что этот вопрос "постоянно должен быть в центре внимания молдавских властей". По его словам, обращение Молдавии в ООН с просьбой обсудить в Генассамблее вопрос о выводе российских военнослужащих - "это этап, который следует за декларацией, одобренной в парламенте". "Но мы не остановимся только на этом, мы активизируем дискуссии по этой теме и по другим каналам, используя международную арену", - заявил спикер.

При этом А.Канду уточнил, что о выводе миротворческого контингента речи не идет. "Власти Молдавии говорят о выводе оперативной группы армии России. Здесь мы не говорим о миротворческом контингенте, потому что это трехсторонний формат, который находится в зоне безопасности. Мы не имеем в виду миротворческие силы, а только российскую армию, а также склад боеприпасов, который располагается в приднестровском регионе", - пояснил спикер.

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Тэги: РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, ВОЕННЫЕ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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