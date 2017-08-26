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Регион 26.08.2017 15:59

Пожар в Боржомском ущелье Грузии ликвидирован

Пожар в Боржомском ущелье ликвидирован, заявил журналистам министр обороны Грузии Леван Изория.

"Пожар ликвидирован, хотя, в целях превенции живая сила еще останется на местах несколько дней для мониторинга и патрулирования территории", - сказал Л.Изория, который в субботу утром вместе с главой МВД и другими членами чрезвычайного штаба облетели на вертолете всю зону стихийного бедствия, изучив ситуацию на местах.

В свою очередь, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе отметил, что к вечеру будет более ясная картина того, сколько еще времени потребуется для окончательной ликвидации пожара.

"Обстановка хорошая. Каких-либо осложнений мы не ожидаем. Со стороны Цагвери есть лишь небольшие тлеющие очаги, обработка которых ведется при посредстве живой силы и соответствующей техники", - сообщил министр.

Накануне премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который все эти дни находился в Боржомском ущелье, заявил, что пожар фактически ликвидирован.

Глава правительства встретился с участниками тушения пожара из Азербайджана, Турции, Белоруссии, Армении и особенно поблагодарил их за оказанную помощь в борьбе со стихией.

Пожар в Боржомском ущелье начался днем 20 августа, у села Даба. Согласно предварительным данным, за эти дни сгорело порядка 100 гектаров территории уникального леса.

В Боржомском ущелье находится Боржоми-Харагаульский национальный парк с богатой флорой и фауной - один из самых больших национальных парков в Европе с площадью в 5,3 тыс. кв. км, что составляет 7,6 % всей территории Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БОРЖОМИ, ПОЖАР, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]