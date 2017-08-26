Пожар в Боржомском ущелье Грузии ликвидирован

Пожар в Боржомском ущелье ликвидирован, заявил журналистам министр обороны Грузии Леван Изория.

"Пожар ликвидирован, хотя, в целях превенции живая сила еще останется на местах несколько дней для мониторинга и патрулирования территории", - сказал Л.Изория, который в субботу утром вместе с главой МВД и другими членами чрезвычайного штаба облетели на вертолете всю зону стихийного бедствия, изучив ситуацию на местах.

В свою очередь, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе отметил, что к вечеру будет более ясная картина того, сколько еще времени потребуется для окончательной ликвидации пожара.

"Обстановка хорошая. Каких-либо осложнений мы не ожидаем. Со стороны Цагвери есть лишь небольшие тлеющие очаги, обработка которых ведется при посредстве живой силы и соответствующей техники", - сообщил министр.

Накануне премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который все эти дни находился в Боржомском ущелье, заявил, что пожар фактически ликвидирован.

Глава правительства встретился с участниками тушения пожара из Азербайджана, Турции, Белоруссии, Армении и особенно поблагодарил их за оказанную помощь в борьбе со стихией.

Пожар в Боржомском ущелье начался днем 20 августа, у села Даба. Согласно предварительным данным, за эти дни сгорело порядка 100 гектаров территории уникального леса.

В Боржомском ущелье находится Боржоми-Харагаульский национальный парк с богатой флорой и фауной - один из самых больших национальных парков в Европе с площадью в 5,3 тыс. кв. км, что составляет 7,6 % всей территории Грузии.