Пожар в Боржомском ущелье Грузии ликвидирован

Пожар в Боржомском ущелье ликвидирован, заявил журналистам министр обороны Грузии Леван Изория.
"Пожар ликвидирован, хотя, в целях превенции живая сила еще останется на местах несколько дней для мониторинга и патрулирования территории", - сказал Л.Изория, который в субботу утром вместе с главой МВД и другими членами чрезвычайного штаба облетели на вертолете всю зону стихийного бедствия, изучив ситуацию на местах.
В свою очередь, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе отметил, что к вечеру будет более ясная картина того, сколько еще времени потребуется для окончательной ликвидации пожара.
"Обстановка хорошая. Каких-либо осложнений мы не ожидаем. Со стороны Цагвери есть лишь небольшие тлеющие очаги, обработка которых ведется при посредстве живой силы и соответствующей техники", - сообщил министр.
Накануне премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который все эти дни находился в Боржомском ущелье, заявил, что пожар фактически ликвидирован.
Глава правительства встретился с участниками тушения пожара из Азербайджана, Турции, Белоруссии, Армении и особенно поблагодарил их за оказанную помощь в борьбе со стихией.
Пожар в Боржомском ущелье начался днем 20 августа, у села Даба. Согласно предварительным данным, за эти дни сгорело порядка 100 гектаров территории уникального леса.
В Боржомском ущелье находится Боржоми-Харагаульский национальный парк с богатой флорой и фауной - один из самых больших национальных парков в Европе с площадью в 5,3 тыс. кв. км, что составляет 7,6 % всей территории Грузии.
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