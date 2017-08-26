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Дальнее зарубежье 26.08.2017 16:30

Мощность урагана "Харви" в США снизилась до первой категории по пятибалльной шкале

Мощность урагана "Харви", обрушившегося на побережье штата Техас, снизилась до первой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, сообщает в субботу телеканал Си-Эн-Эн.

В настоящее время сила ветра достигает 144 км/ч.

Американские метеорологи ожидают выпадения большого количества осадков в ближайшее время. Также специалисты предупреждают о возможности сильных наводнений в течение нескольких дней при продвижении урагана вглубь материковой части штата.

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Тэги: США, УРАГАН, МОЩНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]