Мощность урагана "Харви", обрушившегося на побережье штата Техас, снизилась до первой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, сообщает в субботу телеканал Си-Эн-Эн.

В настоящее время сила ветра достигает 144 км/ч. Американские метеорологи ожидают выпадения большого количества осадков в ближайшее время. Также специалисты предупреждают о возможности сильных наводнений в течение нескольких дней при продвижении урагана вглубь материковой части штата.