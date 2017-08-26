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Дальнее зарубежье 26.08.2017 17:05

В Улан-Баторе связывают большие надежды с участием президента Монголии в Восточном экономическом форуме

В Улан-Баторе надеются, что в ходе предстоящего визита во Владивосток президента Монголии в рамках Восточного экономического форума будут подписаны двусторонние соглашения в сфере энергетики, охраны природы и железнодорожного транзита, заявила посол Монголии в РФ Банзрагч Дэлгэрмаа.

"Мы ожидаем от рабочего визита очень много, в частности, рассчитываем подписать несколько важных документов в энергетическом секторе, железнодорожном транзите, а также несколько документов в природоохранной сфере", - сказала Б.Дэлгэрмаа в субботу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По ее словам, с президентом Монголии во Владивосток приедут 65 бизнесменов для участия в двустороннем бизнес-форуме. "Надеюсь, что визит будет очень наполненный", - сказала посол.

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Тэги: РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, ПОСОЛ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]