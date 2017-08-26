Россиянка, выплатившая наложенный судом Таджикистана штраф, ждет, что в начале сентября ее отпустят на родину

Гражданка России Татьяна Хужина, приговоренная в Таджикистане по делу о контрабанде старой медной монеты к штрафу в размере 5 тыс. сомони ($567), сообщила о выплате штрафа, отметив, что в будущую пятницу либо 4 сентября сможет покинуть республику.

"Мы сегодня с адвокатом ходили в суд, выплатили полностью штраф. Теперь ждем, когда вступит в силу приговор, и после этого можно будет покупать билеты", - сказала Т.Хужина "Интерфаксу" в субботу.

"Судья сказал, что приговор может вступить в силу 1 сентября, если в Таджикистане не будет выходной (на 1 сентября в нынешнем году выпал праздник жертвоприношения - Иди Курбон (Курбан-байрам)). Если 1 сентября будет выходным, официально приговор вступит в силу 4 сентября. Судья сказал, что после выступления в силу приговора автоматически аннулируется подписка о невыезде, и я смогу покинуть республику", - сказала россиянка.

Она также сообщила, что деньги для выплаты штрафа ей помогли собрать разные люди как в Таджикистане, так и в России. По ее словам, авиабилеты на родину обещали оплатить российские журналисты. "Журналисты вчера звонили мне и обещали помочь, но я обратилась сегодня с заявлением к министерству транспорта Таджикистана, может, они могут мне хоть как-то компенсировать не использованные наши билеты. В понедельник-вторник они обещали дать ответ", - сказала Т.Хужина.

Т.Хужина и ее шестилетняя дочь София должны были 18 июня вылететь рейсом авиакомпании "Сомон-Эйр" Душанбе-Москва, но были сняты с полета из-за обнаруженной в кошельке Татьяны медной двухкопеечной монеты 1823 года выпуска. В отношении Т.Хужиной было выдвинуто обвинение по статье 32 (покушение на преступление) и 289 (контрабанда) уголовного кодекса Таджикистана, по которым ей грозило лишение свободы от 5 до 10 лет. Суд, применив статьи 61 (обстоятельства, смягчающие наказание) и 63 (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) УК Таджикистана, приговорил ее к выплате штрафа. Смягчающими обстоятельствами были признаны факты, что преступление впервые, наличие малолетнего ребенка и чистосердечное раскаяние.