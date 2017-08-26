В Южной Корее прошел марш в поддержку обвиняемой в коррупции экс-президента Пак Кын Хе

Тысячи сторонников отстраненной от власти экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которую обвиняют в коррупции, вышли на марш в Сеуле в ее поддержку, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Демонстранты несли флаги страны и плакаты с призывами освободить Пак Кын Хе. Они также призывали к отставке избранного в мае президента Мун Чже Ина.

Полиция Сеула не предоставила официальных данных по численности участников акции, но один из сотрудников полиции сообщил агентству, что речь идет примерно о 8 тыс. человек.

Пак Кын Хе арестовали в марте по обвинению в коррупции. Как ожидается, приговор экс-президенту вынесут в середине октября этого года.