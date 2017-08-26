В России считают плохим сигналом новые пуски ракет в КНДР и порицают учения США и Южной Кореи

Пхеньян очередными пусками ракет дает карты в руки своим оппонентам, выступающим за силовое решение северокорейской проблемы и не заинтересованным в мирном сценарии, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Новые пуски северокорейских ракет после принятия жесткой резолюции Совбеза ООН по КНДР - весьма плохой сигнал. Для Пхеньяна логика: "Васька слушает, да ест" сейчас абсолютно не выгодна, ибо дает карты в руки его оппонентам и сторонникам силовых решений, в том числе, в обход ООН", - заявил К.Косачев журналистам в субботу.

По мнению сенатора, КНДР может сама загнать себя в ситуацию, когда помочь ей будет крайне трудно даже тем, кто не является ее прямыми оппонентами.

Вместе с тем, полагает К.Косачев, невозможно игнорировать и тот факт, что после принятия согласованной резолюции и смягчения взаимной тональности в Пхеньяне и Вашингтоне на прошлой неделе США опять проводят совместные с Южной Кореей учения "Ulchi - Freedom Guardian". По словам К.Косачева, на этих учениях среди прочего, как сообщают в СМИ, отрабатывается "Оперативный план 5015", предполагающий нанесение удара по руководству КНДР.

"Поэтому когда Северная Корея выражает жесткий протест в связи с этими учениями, называя их "опасной военной провокацией", считать это излишне нервной реакцией на безобидные действия оппонентов в крайне напряженной региональной обстановке не получается", - отметил сенатор.

По его мнению, даже плановые учения можно при желании отложить, чтобы поддержать осторожный тренд к нормализации обстановки вокруг корейской проблемы. "И если этого не делают, значит, как говорится, это кому-нибудь нужно. Возможно, даже больше, чем реальный прогресс в мирном решении этой сложной международной задачи", - сказал К.Косачев.

СМИ Южной Кореи со ссылкой на военных сообщили, что в субботу утром КНДР осуществила запуск в сторону Японского моря нескольких ракет малой дальности. "Несколько неопознанных снарядов были запущены примерно в 6:49 утра по местному времени из провинции Канвондо. Они пролетели более 250 км в северо-восточном направлении, отмечают в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи", - говорилось в одном из сообщений.

Российские средства контроля системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) зафиксировали пуски КНДР баллистических ракет малой дальности, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Пуски были квалифицированы как не представляющие опасность для российской территории", - сказал он.