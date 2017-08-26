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Дальнее зарубежье 26.08.2017 19:21

Посол Афганистана в РФ заявляет о нежелании Кабула видеть иностранные войска на своей территории

Кабул выступает против ввода иностранных войск на афганскую территорию, заявил Афганистана в России Абдул Каюм Кочай.

"Афганцы не хотят войск из США, из России, мы устали от войны", - сказал посол в субботу журналистам, комментируя новую стратегию США, допускающую силовой сценарий афганского урегулирования.

При этом он выразил надежду на то, что президенту США Дональду Трампу удастся исполнить обещание покончить с террористами. "Мы хотим, чтобы Трамп был серьёзен и помог народу Афганистана... если Трамп успеет, он будет героем", - сказал посол.

Он добавил, что армии США сейчас на территории Афганистана нет, есть офицеры и советники.

"Поскольку в США новая администрация, и новый президент Трамп, стратегия и политика по Афганистану стала сильнее. Мы рады, с одной стороны, что они серьёзно относятся к Афганистану, народ устал, достаточно крови. Если США серьёзно хотят воевать против терроризма, это было бы приятно. Мы бы хотели, чтобы Россия тоже помогла, чтобы пришли мир и безопасность в Афганистан", - сказал посол.

22 августа президента США Д.Трамп заявил, что в своей новой стратегии в Афганистане США не будут устанавливать лимиты по времени. Эта стратегия, отметил он, не будет базироваться на лимитах во времени, а будет базироваться на условиях в стране.

Президент также заявил, что США не могут позволить себе быстрый вывод войск из Афганистана, поскольку этим воспользуются террористические структуры. "Быстрый выход из Афганистана неприемлем, это приведет к вакууму власти, который заполнят террористы", - сказал Д.Трамп.

При этом президент подчеркнул, что США не допустят, чтобы Афганистан превратился в "рай для террористов", заверив, что "победа будет одержана". Он также сказал, что не США не будут объявлять о численности войск, занятых в борьбе с терроризмом в Афганистане.

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Тэги: РОССИЯ, АФГАНИСТАН, ПОСОЛ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]