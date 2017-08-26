Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0067 RUR   0.0288 GBR   2.1789 TRY   0.4879

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.41 Brent   52.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 23° 32° 29 Авг 24° 33° 30 Авг 22° 31°

Дальнее зарубежье 26.08.2017 17:37

В Барселоне пройдет многотысячный антитеррористический марш с участием короля и премьер-министра Испании

Десятки тысяч каталонцев, испанцев и туристов, как ожидается, примут участие в масштабном антитеррористическом марше, который состоится в Барселоне спустя чуть более недели после терактов, унесших жизни 15 человек, сообщила в субботу газета "Паис".

Люди понесут красные, желтые и белые цветы, официальным слоганом марша стала фраза: "Не боюсь".

В первых рядах марширующих пойдут сотрудники экстренных служб, пожарные, полиция, медики, владельцы магазинов с улицы Рамбла, которые укрывали прохожих в день теракта, и таксисты, развозившие людей из центра города бесплатно.

Как ожидается, в марше примет участие король Испании Филипп VI, который станет первым испанским монархом, побывавшем на демонстрации с 1975 года. По словам премьер-министра Испании Мариано Рахоя, король Филипп VI подобным жестом продемонстрирует "свою любовь жителям Барселоны, Камбрильса и Каталонии".

К королю Испании на марше присоединится М.Рахой, глава Каталонии Карлос Пучдемонт и мэр Барселоны Ада Колау.

Марш завершится на площади Каталонии неподалеку от улицы Рамбла, где 17 августа произошел теракт. На площади два виолончелиста исполнят каталонскую народную музыкальную композицию "El cant dels ocells", название которой переводится как "Песнь птиц", являющуюся одним из символов Каталонии.

Кроме Барселоны, антитеррористические марши состоятся также в Мадриде, в Валенсии и в Виго.

17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне, погибли 15 человек, более 100 получили ранения. Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА, АНТИТЕРРОР, МАРШ


Похожие новости


Испанская полиция ищет 18-летнего Мусу Укабира, предположительно, находившегося за рулем фургона во время теракта в Барселоне В теракте в Барселоне пострадали более 20 французов - МИД Франции Среди жертв теракта в Барселоне больше всего немцев, пострадали граждане 17 стран - газета В Барселоне планируют запретить строительство новых отелей, чтобы снизить количество туристов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]