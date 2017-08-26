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СНГ 26.08.2017 20:23

ЦИК Киргизии отказал в регистрации 20 претендентам на пост президента

Центризбирком Киргизии по итогам субботнего заседания принял решение не регистрировать два десятка претендентов на пост главы республики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комиссии.

"15 претендентов не сдали требуемые по закону подписные листы с подписями граждан в свою поддержку, в их числе бывший уполномоченный по правам человека Турсунбай Бакир уулу, еще пятеро не представили в Центризбирком сертификаты об уровне владения государственным киргизским языком и не сдали подписные листы. Все это является основанием для отказа в регистрации", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, из 59 претендентов, заявивших о намерении принять участие в выборах, только 28 исполнили все требования закона: сдали необходимые более 30 тысяч подписей в свою поддержку, открыли избирательный фонд, внесли избирательный залог в размере одного миллиона сомов (более $ 14,5 тыс.) и получили сертификат на соответствие владения государственным языком.

"Из 28 претендентов официально кандидатами в президенты зарегистрированы четверо: три бывших премьер-министра: Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, а также лидер оппозиционной парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что "из 59 изначально заявивших о выдвижении претендентов на сегодняшний день их число сократилось до 28: 20 отказано в регистрации, 11 выбыли из борьбы ранее.

В субботу ЦИК завершил прием от кандидатов. Их регистрация завершится 10 сентября, когда будет проведена проверка документов.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Глава государства избирается на один шестилетний срок. Полномочия президента Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЦИК, ВЫБОРЫ, ПРЕТЕНДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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