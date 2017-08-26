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Дальнее зарубежье 26.08.2017 20:54

Число жертв нападения на шиитскую мечеть в Кабуле выросло до 28 человек

Количество жертв пятничного теракта в шиитской мечети Имами-Замон в районе Калаи Наджорхо на севере Кабула увеличилось до 28 человек, ранения получили более 50, сообщил журналистам в субботу начальник пресс-центра МВД Афганистана Наджиб Дониш.

Он сообщил, что среди погибших два сотрудника спецподразделения полиции и два сотрудника полиции общественной безопасности.

Ответственность за нападение на мечеть взяло на себя ответвление запрещенной во многих странах террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане "ИГ - Хорасан".

В опубликованном на арабском языке в социальных сетях заявлении группировка утверждает, что нападение на мечеть на севере афганской столицы осуществлено боевиками этой террористической группировки.

Террористы обнародовали в соцсетях фотографии двух боевиков, которым на вид 18-20 лет, якобы выходцев из Узбекистана и Афганистана, которым приписывается нападение на шиитскую мечеть.

Радикальное исламское движение "Талибан" отвергло причастность к нападению. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что цель таких нападений - вызвать напряженность среди населения.

Четверо вооруженных террористов совершили нападение на мечеть, когда в храме, полном прихожан, продолжалась пятничная служба. Очевидцы сообщили СМИ, что один из нападавших сначала совершил самоподрыв в толпе молившихся, трое других боевиков застрелили охранников мечети и ворвались на территорию храма. Экстремисты сначала бросили ручные гранаты в толпу верующих, а затем открыли по ним огонь из стрелкового оружия.

Спустя несколько часов террористы, которые удерживали в качестве заложников более 200 прихожан, были ликвидированы.

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Тэги: АФГАНИСТАН, МЕЧЕТЬ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]