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СНГ 27.08.2017 09:07

Глава Пентагона привез "оборонное оборудование" для украинской армии - Волкер

Специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявляет, что министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе визита в Киев 23-24 августа привез военное оборудование для вооруженных сил Украины.

"Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают с пустыми руками. Министр обороны (Дж.Мэттис - ИФ) привез определенное оборонное оборудование для украинской армии", - сказал К.Волкер в интервью украинскому телеканалу "Прямой".

При этом он отметил, что США никогда не признают вхождения Крыма в состав России, а восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине.

"Восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине, в Киеве сейчас должны говорить о том, как должны жить люди, которые находятся на востоке Украины, сейчас это очень драматичная история", - добавил спецпредставитель госдепа США.

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Тэги: УКРАИНА, США, ПЕНТАГОН, ОБОРУДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]