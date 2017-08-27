Специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявляет, что министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе визита в Киев 23-24 августа привез военное оборудование для вооруженных сил Украины.
"Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают с пустыми руками. Министр обороны (Дж.Мэттис - ИФ) привез определенное оборонное оборудование для украинской армии", - сказал К.Волкер в интервью украинскому телеканалу "Прямой".
При этом он отметил, что США никогда не признают вхождения Крыма в состав России, а восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине.
"Восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине, в Киеве сейчас должны говорить о том, как должны жить люди, которые находятся на востоке Украины, сейчас это очень драматичная история", - добавил спецпредставитель госдепа США.
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