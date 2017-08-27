ИГ взял на себя ответственность за теракт в Брюсселе

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на патрульных военных, совершенное в пятницу в Брюсселе.

"Совершивший нападение в Брюсселе был одним из воинов "Исламского государства", - процитировали в субботу вечером бельгийские СМИ пропагандистский источник ИГ.

Как сообщалось, 30-летний бельгийский подданный сомалийского происхождения в пятницу напал с ножом в центре Брюсселя на патрульных военных, которые открыли по нему огонь, позже он скончался в госпитале. Федеральная прокуратура Бельгии ведет расследование о "покушении на убийство в террористическом контексте".