ИГ взял на себя ответственность за теракт в Брюсселе

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на патрульных военных, совершенное в пятницу в Брюсселе.
"Совершивший нападение в Брюсселе был одним из воинов "Исламского государства", - процитировали в субботу вечером бельгийские СМИ пропагандистский источник ИГ.
Как сообщалось, 30-летний бельгийский подданный сомалийского происхождения в пятницу напал с ножом в центре Брюсселя на патрульных военных, которые открыли по нему огонь, позже он скончался в госпитале. Федеральная прокуратура Бельгии ведет расследование о "покушении на убийство в террористическом контексте".
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Британия может сократить импорт нефти вдвое к 2035г., если быстрее откажется от бензина и дизтоплива
Клиенты Агролизинг получили льготы на 155 млн манатов
Азербайджан через Торговый дом в Беларуси экспортировал 84 т плодоовощной продукции
Движение автотранспорта в направлении азербайджано-российской госграницы восстановлено -СМИ
Глава МЧС Азербайджана прибыл в район взрыва на складе боеприпасов
Взрывы на складе боеприпасов Минобороны Азербайджана продолжаются – МЧС
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство Самухского района
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В 2017 году Nar значительно увеличил охват сети в регионах
Nar Home TV предлагает выгодные кампании
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на сентябрь 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»