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Дальнее зарубежье 27.08.2017 10:21

ИГ взял на себя ответственность за теракт в Брюсселе

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на патрульных военных, совершенное в пятницу в Брюсселе.

"Совершивший нападение в Брюсселе был одним из воинов "Исламского государства", - процитировали в субботу вечером бельгийские СМИ пропагандистский источник ИГ.

Как сообщалось, 30-летний бельгийский подданный сомалийского происхождения в пятницу напал с ножом в центре Брюсселя на патрульных военных, которые открыли по нему огонь, позже он скончался в госпитале. Федеральная прокуратура Бельгии ведет расследование о "покушении на убийство в террористическом контексте".

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ИГ, ТЕРАКТ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]