Взрыв прогремел на складе оружия в воинской части в Азербайджане

Пожар стал причиной взрыва на складе оружия в воинской части в Азербайджане, говорится в сообщении азербайджанского Минобороны.
«На складе оружия N-ой воинской части Минобороны произошел пожар. В результате инцидента произошел взрыв», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению, на место происшествия отправилась группа из представителей соответствующих структур, для расследования причин пожара и принятия соответствующих мер.
«На данный момент информации о погибших и пострадавших нет»,- отмечается в сообщении.
Ф.Исазаде
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