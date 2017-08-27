Взрыв прогремел на складе оружия в воинской части в Азербайджане

Пожар стал причиной взрыва на складе оружия в воинской части в Азербайджане, говорится в сообщении азербайджанского Минобороны.

«На складе оружия N-ой воинской части Минобороны произошел пожар. В результате инцидента произошел взрыв», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, на место происшествия отправилась группа из представителей соответствующих структур, для расследования причин пожара и принятия соответствующих мер.

«На данный момент информации о погибших и пострадавших нет»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде