Армия Ливана объявила о прекращении огня против ИГ на границе с Сирией - СМИ

Ливанская армия объявила в воскресенье о прекращении огня в ходе операции по наступлению на позиции боевиков ИГ (запрещена в РФ) на северо-восточной границе с Сирией, передает агентство ЭФЭ.
По его данным, режим вступил в силу в 7.00 МСК.
Цель данного шага - "проложить путь к финальной стадии переговоров" для освобождения девяти ливанских военных, попавших в плен ИГ в 2014 году.
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