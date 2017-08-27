Армия Ливана объявила о прекращении огня против ИГ на границе с Сирией - СМИ

Ливанская армия объявила в воскресенье о прекращении огня в ходе операции по наступлению на позиции боевиков ИГ (запрещена в РФ) на северо-восточной границе с Сирией, передает агентство ЭФЭ.

По его данным, режим вступил в силу в 7.00 МСК. Цель данного шага - "проложить путь к финальной стадии переговоров" для освобождения девяти ливанских военных, попавших в плен ИГ в 2014 году.