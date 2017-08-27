Грузинский вертолет упал в Боржомском ущелье

Вертолет МИ-8, принимавший участие в тушении лесного пожара, упал в воскресенье утром в Боржомском ущелье (Грузия).

Как сообщают грузинские СМИ, вертолет упал во время заполнения резервуара с водой. По данным СМИ, трое пилотов получили легкие травмы и госпитализированы. На место падения вертолета выехал глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили, сообщили журналистам в МВД.