Жители населенных пунктов эвакуированы из района взрыва склада боеприпасов - Минобороны Азербайджана

Жители ряда населенных пунктов эвакуированы в связи с взрывом на складе боеприпасов на севере Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«Жители Гилязи, Сталчай и других населенных пунктов, находящихся поблизости от территории воинской части Министерства обороны, где утром в воскресенье произошел взрыв на складе оружия, эвакуированы», - говорится в сообщении.

Согласно информации, в настоящее время соответствующие структуры проводят неотложные меры.

Как сообщалось ранее, на складе оружия N-ой воинской части Минобороны произошел пожар. В результате инцидента произошел взрыв.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, для расследования причин пожара и принятия соответствующих мер, на место происшествия отправлена группа из представителей соответствующих структур.

«На данный момент информации о погибших и пострадавших нет»,- отмечается в сообщении.

В свою очередь, в Главном управлении дорожной полиции (ГУДП) Азербайджана сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» о полном ограничении движения транспорта в районе взрыва.

«В связи с возникшей опасностью полностью перекрыта дорога с 28 км Хызинского района автострады Баку-Губа (по направлению к азербайджано-российской госгранице – ИФ) и с 78 км той же дороги в направлении столицы»,- отметили в ГУДП.

Между тем, по словам главы пресс-службы Минздрава Лии Байрамовой, врачи скорой помощи, прибывшие в район взрыва, не могут подойти к месту происшествия из-за бушующего там пожара.

«Из-за сильного пожара бригады скорой помощи не могут приблизиться к месту пожара. Поэтому информацией о жертвах на данный момент мы не обладаем», - сказала Л.Байрамова агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По ее словам, на месте происшествия в полной готовности находятся 10 бригад скорой помощи.

Ф.Исазаде