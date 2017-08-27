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Происшествия 27.08.2017 13:29

Снаряды попали в жилые дома в результате взрыва на складе боеприпасов в Азербайджане

Снаряды, разлетевшиеся в результате взрыва на складе боеприпасов в Азербайджане, попали в близлежащие жилые дома, сообщает местное информагентство «APA».

«В результате попадания снарядов произошел пожар в нескольких жилых домах в поселке Гилязи Хызинского района. Пожарные бригады ведут борьбу с огнем», - сообщает «APA» со ссылкой на Исполнительную власть района.

«Эвакуация местного населения продолжается. Данных о раненных и погибших нет»,- сообщили местные власти.

Кроме того, в сообщении отмечается, что разлетевшиеся снаряды также упали на пустырях Хызинского и Сиязанского районов.

Как сообщалось ранее, в результате пожара произошел взрыв на складе оружия N-ой воинской части Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению Минобороны, для расследования причин пожара и принятия неотложных мер на место происшествия отправлена группа из представителей соответствующих структур.

По информации, идет эвакуация жителей поселка Гилязи, Сталчай и других населенных пунктов, находящихся поблизости от места происшествия.

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) Азербайджана полностью ограничило движение транспорта в районе взрыва. Перекрыта часть дороги по направлению к азербайджано-российской госгранице.

Привлеченные на место инцидента бригады скорой помощи не могут подойти к месту происшествия из-за бушующего там пожара.

аз

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЗРЫВ, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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