Снаряды попали в жилые дома в результате взрыва на складе боеприпасов в Азербайджане

Снаряды, разлетевшиеся в результате взрыва на складе боеприпасов в Азербайджане, попали в близлежащие жилые дома, сообщает местное информагентство «APA».

«В результате попадания снарядов произошел пожар в нескольких жилых домах в поселке Гилязи Хызинского района. Пожарные бригады ведут борьбу с огнем», - сообщает «APA» со ссылкой на Исполнительную власть района.

«Эвакуация местного населения продолжается. Данных о раненных и погибших нет»,- сообщили местные власти.

Кроме того, в сообщении отмечается, что разлетевшиеся снаряды также упали на пустырях Хызинского и Сиязанского районов.

Как сообщалось ранее, в результате пожара произошел взрыв на складе оружия N-ой воинской части Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению Минобороны, для расследования причин пожара и принятия неотложных мер на место происшествия отправлена группа из представителей соответствующих структур.

По информации, идет эвакуация жителей поселка Гилязи, Сталчай и других населенных пунктов, находящихся поблизости от места происшествия.

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) Азербайджана полностью ограничило движение транспорта в районе взрыва. Перекрыта часть дороги по направлению к азербайджано-российской госгранице.

Привлеченные на место инцидента бригады скорой помощи не могут подойти к месту происшествия из-за бушующего там пожара.

аз

Ф.Исазаде