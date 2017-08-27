Снаряды попали в жилые дома в результате взрыва на складе боеприпасов в Азербайджане

Снаряды, разлетевшиеся в результате взрыва на складе боеприпасов в Азербайджане, попали в близлежащие жилые дома, сообщает местное информагентство «APA».
«В результате попадания снарядов произошел пожар в нескольких жилых домах в поселке Гилязи Хызинского района. Пожарные бригады ведут борьбу с огнем», - сообщает «APA» со ссылкой на Исполнительную власть района.
«Эвакуация местного населения продолжается. Данных о раненных и погибших нет»,- сообщили местные власти.
Кроме того, в сообщении отмечается, что разлетевшиеся снаряды также упали на пустырях Хызинского и Сиязанского районов.
Как сообщалось ранее, в результате пожара произошел взрыв на складе оружия N-ой воинской части Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению Минобороны, для расследования причин пожара и принятия неотложных мер на место происшествия отправлена группа из представителей соответствующих структур.
По информации, идет эвакуация жителей поселка Гилязи, Сталчай и других населенных пунктов, находящихся поблизости от места происшествия.
Главное управление дорожной полиции (ГУДП) Азербайджана полностью ограничило движение транспорта в районе взрыва. Перекрыта часть дороги по направлению к азербайджано-российской госгранице.
Привлеченные на место инцидента бригады скорой помощи не могут подойти к месту происшествия из-за бушующего там пожара.
аз
Ф.Исазаде
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Британия может сократить импорт нефти вдвое к 2035г., если быстрее откажется от бензина и дизтоплива
Клиенты Агролизинг получили льготы на 155 млн манатов
Азербайджан через Торговый дом в Беларуси экспортировал 84 т плодоовощной продукции
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство Самухского района
Сирийские войска при поддержке ВКС РФ разгромили группировку ИГИЛ в районе города Ганем-Али - Минобороны РФ
Порошенко пообещал вернуть Донецк Украине
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В 2017 году Nar значительно увеличил охват сети в регионах
Nar Home TV предлагает выгодные кампании
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на сентябрь 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»