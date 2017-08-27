Шесть человек получили осколочные ранения в результате взрыва на складе оружия в Азербайджане

Шесть человек получили осколочные ранения в результате взрыва на складе оружия в воинской части Минобороны Азербайджана, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минздраве.

«Шесть человек получили легкие осколочные ранения. Они доставлены в Сиязяньский диагностический центр», - сказали в министерстве.

При этом в министерстве не уточнили, являются ли раненные военными или гражданскими лицами.

Как сообщалось ранее, снаряды, разлетевшиеся в результате взрыва на складе боеприпасов в Азербайджане, попали в близлежащие жилые дома.

Идет эвакуация жителей поселка Гилязи, Сталчай и других населенных пунктов, находящихся поблизости от места происшествия.

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) Азербайджана полностью ограничило движение транспорта в районе взрыва. Перекрыта часть дороги по направлению к азербайджано-российской госгранице.

Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи не могут подойти к месту происшествия из-за бушующего там пожара.

Ф.Исазаде