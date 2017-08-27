Порошенко пообещал вернуть Донецк Украине

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Донецка с Днем города.

При этом он заверил, что борьба за возвращение Донецка Украине продолжается.

"... Мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!", - написал П.Порошенко в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье.

Он также опубликовал видеозапись со стадиона "Донбасс Арена" (Донецк), сделанную во время одного из футбольных матчей до конфликта в Донбассе, на которой запечатлено исполнение болельщиками Государственного гимна Украины.