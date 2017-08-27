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СНГ 27.08.2017 14:26

Порошенко пообещал вернуть Донецк Украине

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Донецка с Днем города.

При этом он заверил, что борьба за возвращение Донецка Украине продолжается.

"... Мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!", - написал П.Порошенко в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье.

Он также опубликовал видеозапись со стадиона "Донбасс Арена" (Донецк), сделанную во время одного из футбольных матчей до конфликта в Донбассе, на которой запечатлено исполнение болельщиками Государственного гимна Украины.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ДОНЕЦК, ПОРОШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]