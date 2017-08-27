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Происшествия 27.08.2017 14:06

Алиев поручил создать комиссию по расследованию причин взрыва на складе боеприпасов Минобороны Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил создать комиссию по расследованию причин взрыва на складе боеприпасов и проведению соответствующих мер безопасности, говорится в совместном сообщении Минобороны, МЧС и Генеральной прокуратуры страны.

«По поручению президента Ильхама Алиев создана комиссия, в которую вошли представители Минобороны, МЧС, МВД, Минздрава, Госпогранслужбы, Генпркуратуры, местных исполнительных структур и других государственных органов»,- говорится в сообщении.

В связи с происшествием Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 223.2 УК (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 342.2 УК (Халатное отношение к службе, повлекшие тяжкие последствия).

«Президент регулярно получает информацию о проведении неотложных мер», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, снаряды, разлетевшиеся в результате взрыва на складе боеприпасов в Азербайджане, попали в близлежащие жилые дома.

Идет эвакуация жителей поселка Гилязи, Сталчай и других населенных пунктов, находящихся поблизости от места происшествия.

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) Азербайджана полностью ограничило движение транспорта в районе взрыва. Перекрыта часть дороги по направлению к азербайджано-российской госгранице.

Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи не могут подойти к месту происшествия из-за бушующего там пожара.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, ВЗРЫВ, КОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]