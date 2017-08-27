Ранения в результате взрыва на складе боеприпасов в Азербайджане получили лица, работавшие на месте происшествия

Ранеными в результате взрыва на складе боеприпасов в воинской части Минобороны Азербайджана являются лица, работавшие на месте происшествия, говорится в совместном сообщении Минобороны, МЧС и Генеральной прокуратуры страны.
«Легкие ранения получили шесть человек, работавших на месте происшествия до 13:00 по бакинскому времени»,- говорится в сообщении, в котором также отмечается, что взрыв произошел около 9:00 в воскресенье.
Согласно сообщению, информация о тяжело пострадавших и погибших не поступала.
«Проживающие и несущие службу на территории воинской части лица эвакуированы в безопасное место»,- говорится в заявлении.
Кроме того, отмечается, что жители населенных пунктов Сталчай, Гилязи, Мамедгасан и Шурабад также эвакуированы в безопасное место и размещены во временных палатках, установленных МЧС.
«Какой-либо угрозы для других населенных пунктов нет»,- говорится в заявлении.
Как сообщалось ранее, раненные в результате взрыва на складе боеприпасов Минобороны Азербайджана помешены в Сиязанский диагностический центр.
В связи с происшествием Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 223.2 УК (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 342.2 УК (Халатное отношение к службе, повлекшие тяжкие последствия).
Причины происшествия расследует комиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Ф.Исазаде
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